Scacco al Polo sportivo e degli eventi. Il comitato contrario «sta valutando la necessità di introdurre un ricorso al Tribunale amministrativo cantonale» sul materiale di voto, come si apprende da una nota firmata da Fulvio Pelli e Martino Rossi. Secondo gli oppositori, «il Municipio ha certamente il diritto e il dovere di difendere la sua visione, ma non di diffondere informazioni fuorvianti come quelle che leggiamo nell’opuscolo ufficiale per il voto del 28 novembre». Il passaggio sotto accusa è quello in cui il Municipio dice che i privati «copriranno i 167 milioni di franchi per lo stadio e il palazzetto, oltre ai costi per i contenuti accessori, e si assumeranno i rischi di tutta l’operazione». I contrari non ci stanno: «Non si dice nulla sul costo del leasing, elemento certamente rilevante per giudicare l’accordo proposto dal Municipio: in realtà la Città dovrà rimborsare ai partner, in 27 anni, l’anticipo dei costi per lo stadio e il palazzetto dello sport (167 milioni) e in più pagare loro 62 milioni di interessi, per un totale di 229 milioni di franchi». Sull’opuscolo, effettivamente, la parola «leasing» è menzionata una volta sola («stadio e palazzetto saranno dati in leasing alla Città») ma senza indicare quale sarà il costo finale, o il tasso d’interesse (3%). «Il Comitato di opposizione – conclude il comunicato inviato da Pelli e Rossi – ritiene l’informazione fornita ai votanti divergente dalle condizioni poste dalla legge: fuorviante, invece che “oggettiva, accurata, attrattiva e comprensibile” come indica l’articolo 10 del regolamento sull’esercizio dei diritti politici».



«Siamo sempre stati chiari»

E ora che succede? Prima di tutto bisogna capire se il Tram riuscirebbe ad esprimersi prima del 28 novembre. In quel caso, se il ricorso venisse accolto il Municipio dovrebbe inviare un nuovo opuscolo e rinviare ovviamente l’appuntamento con le urne. Se invece la popolazione votasse e il ricorso, in seguito, venisse accolto, il risultato sarebbe invalidato, come accaduto con il voto cantonale sulla legittima difesa. Proprio per non ripetere l’errore del Cantone, come spiega il sindaco di Lugano Michele Foletti, il materiale informativo sul PSE era stato preparato dal Municipio con la consulenza del Servizio giuridico della Città. Si poteva fare meglio? «Si può sempre fare meglio – risponde il sindaco – e noi pensavamo di aver fatto tutto bene. Se un giudice dirà il contrario, ne prenderemo atto. In ogni caso non avevano nessuna intenzione di nascondere delle informazioni. Del resto, sia nel messaggio municipale sia nelle varie occasioni pubbliche, abbiamo sempre detto che la Città avrebbe dovuto pagare un leasing ai privati. Ed è un messaggio che credo sia passato. Nel materiale di voto abbiamo cercato di essere il più possibile completi e trasparenti. Bisogna tenere conto che lo spazio nell’opuscolo è limitato, non potevamo inserire tutti i dettagli dell’operazione».