Polo sportivo: si voterà il 28 novembre

Sì, il 28 novembre si voterà sul Polo sportivo e degli eventi di Lugano. Lo ha deciso il Municipio, come anticipato dal sito de La Regione, dopo che buona parte delle 5.010 firme raccolte e consegnate a fine maggio è stata convalidata. Le firme valide, si legge, sono più delle 3.000 richieste affinché i cittadini debbano recarsi alle urne. Il voto si terrà in concomitanza con la votazione federale prevista per l’ultima domenica di novembre.