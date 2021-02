«Un progetto da concretizzare». È questa l’opinione degli ultras della Curva nord riguardo al Polo sportivo di Lugano. Espressisi in mattinata con un comunicato, i tifosi hanno sottolineato l’importanza, per il Ticino, di adeguarsi a quanto già fatto da altri Cantoni: «È sotto gli occhi di tutti come alle nostre latitudini siamo in ritardo rispetto al resto della Svizzera, dove realtà più piccole della nostra sono dotate di impianti polifunzionali e moderni».