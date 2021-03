Essere pompiere è una di quelle cose che in molti sognano fin da quando sono bambini. Immaginate dunque quante può averne viste Fausto Faustinelli, che spegne incendi non da uno, non da cinque e neppure da 10 anni. Ma da 43. Per il vicecomandante dei pompieri di Melide è giunto il momento di lasciare, ma è una passione che gli resterà nel cuore.

In 43 anni Faustinelli ha partecipato a 1.244 interventi d’urgenza, 415 giornate d’istruzione e a 190 servizi di prevenzione. Un curriculum impressionante. E ha parecchio da raccontare. Ma quali sono stati gli interventi che maggiorente l’hanno segnato e che l’hanno colpito? Quelli di cui si ricorderà per tutta la vita? «I più complicati sono spesso gli incendi che si sviluppano negli appartamenti. Quello che forse più mi ha colpito è uno di questi....