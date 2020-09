Pompieri ferroviari a Melide

Stamattina le FFS hanno inaugurato il Centro di intervento di Melide, ultimato in un anno. Il CI Melide si inserisce nella nuova organizzazione di Intervento, necessaria con la messa in esercizio delle due gallerie di base. Il nuovo Centro di intervento si trova a sud della stazione FFS di Melide e del P+Rail, con una superficie di 2500 metri quadrati e un investimento complessivo di circa 9 milioni di franchi. Al termine del cantiere hanno preso avvio i lavori di riqualifica del P+Rail adiacente, che ora si presenta con una nuova pavimentazione, illuminazione, segnaletica e una piccola area verde con una fontana.

Il Centro di intervento di Melide si inserisce nella nuova strategia di intervento, resasi necessaria dalle nuove necessità di sicurezza create dalla messa in esercizio delle gallerie di base del San Gottardo (GbG) e del Monte Ceneri (GbC). La strategia a livello svizzero è organizzata in 16 sedi, distribuite nelle 4 regioni Ovest, Centro, Est e Sud e conta 330 collaboratori, 16 TSS e diversi veicoli stradali. La Regione Sud di Intervento conta, oltre alla sede di Rotkreuz e di Erstfeld, anche le sedi ticinesi del Centro di Manutenzione e Intervento di Biasca (CMI Biasca) e il Centro di Intervento di Melide (CI Melide). Oltre alla rivalutazione dell’insediamento dei Centri, un altro importante cambiamento della nuova strategia di Intervento è la professionalizzazione dei militi, che assicurano ora una presenza 24/7 nei diversi centri. A Melide il lavoro dei pompieri ferroviari è organizzato a turni di 24 ore, con presenza in sede di 5 militi, 365 giorno/anno e un tempo di prontezza di 5 minuti. I 22 collaboratori e il TSS, battezzato “Valentino”, hanno preso possesso dello stabile di Melide a gennaio 2020, traslocando dalla sede temporanea di Chiasso.