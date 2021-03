Ponte Tresa a tutta mobilità

«La passerella ciclopedonale sulla Tresa è parte essenziale del progetto Eureka», afferma il municipale di Ponte Tresa Dario Bozzolo, che con Helios Robbiani è uno dei due padri di Eureka, un progetto che prevede in sostanza di far passare il traffico ferroviario e veicolare in galleria sotto al paese, permettendo così di ridare l’accesso alle rive al comune, dismettendo il viadotto (ne parliamo più diffusamente nella notizia a lato). Progetto che necessita però di alcuni interventi di mobilità lenta per rendere al meglio.

La lettera d’intenti

L’intervento principale è quello di cui si parla in entrata, una nuova passerella ciclopedonale sulla Tresa: «Ora il pendolare deve percorrere ottocento metri a piedi dai parcheggi di Lavena al trenino, con il ponte e il nuovo capolinea sotto il campo di...