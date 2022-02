Ponte Tresa: è scomparso l’ex sindaco Silvano Grandi

Lutto a Ponte Tresa per la scomparsa dell’ex sindaco Silvano Grandi, classe 1946, che ha guidato l’allora Comune tra il 1980 e il 2016. Ex docente delle elementari, è stato anche consigliere comunale. Abbiamo chiesto un ricordo all’ex sindaco Daniel Buser, con cui Grandi ha lavorato a lungo in Municipio e che gli è succeduto alla guida. «Politicamente è stato un po’ il mio mentore ed è stato un onore collaborare con lui. Grandi è stata una persona che si è dedicata in modo incredibile alla cosa pubblica. Con la scuola e poi con il Municipio, dove passava giornate intere e pure i weekend». Grandi, ricorda Buser, era di una correttezza esemplare. Un politico «vecchio stampo», ma che con le persone che apprezzava riusciva ad aprirsi e a instaurare rapporti duraturi. «Poteva sembrare introverso, ma aveva anche un lato estroverso. Lo stimavo molto». I funerali si terranno venerdì alle 14.15 nella Chiesa di Ponte Tresa.