La storia di Ponte Tresa come Comune sta avendo un finale tempestoso. A meno di tre mesi dal giorno in cui il borgo lacustre entrerà a far parte di Tresa insieme a Monteggio, Croglio e Sessa, la Sezione Enti Locali è stata chiamata in causa e ha preso posizione su una serie di questioni controverse. A sollecitarla è stato Stefano Baggio, ex municipale da tempo critico sull’operato dell’Esecutivo guidato dal sindaco Daniel Buser. Concentriamoci però sui fatti e vediamo alcuni dei problemi portati all’attenzione della SEL.Sistemare entro fine meseBaggio denuncia in primis una serie d’incongruenze nei regolamenti comunali, ad esempio quello dell’Azienda elettrica. In base ad esso, se gli utili sono superiori al 5% delle entrate globali devono essere destinati alla diminuzione delle tariffe per...