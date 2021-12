È una splendida domenica di sole quella che si sta godendo la popolazione ai mercatini natalizi in centro a Lugano. Molte, infatti, sono le persone che passeggiano tra le bancarelle alla ricerca del regalo perfetto per parenti e amici o, più semplicemente, che danno un’occhiata.

Per le vie del centro cittadino non gira comunque solo gente intenta a godersi qualche momento di relax, al lavoro ci sono anche gli agenti della polizia comunale, intenti a sensibilizzare la popolazione sull’uso delle mascherine. In generale la popolazione ha comunque risposto bene alle nuove regole introdotte venerdì dalla Città per far fronte alla situazione pandemica, in peggioramento da settimane.