Stando a quanto riporta «La Regione», il console Mauro Massoni avrebbe affermato: «Abbiamo attuato una misura precauzionale e quindi nessuno dei dipendenti è stato messo in quarantena, ad eccezione della signora risultata positiva che potrà rientrare in servizio, secondo le indicazioni delle autorità svizzere, da venerdì. Noi, per scrupolo, la terremo in smart working ancora per due-tre giorni. Il Consolato sarà attivo in turni ridotti. Noi avevamo peraltro già applicato quella che adesso, come regola, è stata introdotta anche in diversi altri uffici pubblici per cui riceviamo solo su appuntamento. Le persone che ne hanno fissato uno potranno quindi venire, mi riferisco in particolare ai settori più sollecitati fra cui il settore Passaporti e Stato civile. Come man mano recupereremo gli appuntamenti saltati per questa inaspettata e non voluta chiusura».