Il 26 aprile prossimo non si voterà sulla ricapitalizzazione dell’aeroporto di Lugano-Agno. Lo ha deciso il Consiglio di Stato vista l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Non è ancora stata decisa la nuova data che sarà stabilita in futuro.

In attesa di un voto che si fa sempre più lontano, Lugano Airport ha deciso di giocarsi il tutto per tutto chiedendo non solo il prestito di mezzo milione garantito dalla Confederazione per le aziende colpite dal coronavirus, ma anche un intervento finanziario dei suoi due azionisti, Città e Cantone, per consentire alla società di arrivare «viva» alle votazioni popolari che sanciranno il futuro dello scalo. Detto questo, il Consiglio di amministrazione di Lugano Airport ha chiesto in questi giorni un credito ponte a BancaStato.