Ora è ufficiale: l’incontro di martedì della commissione di accompagnamento politico al progetto per il potenziamento della A2 Lugano-Mendrisio è stato decisivo. Come confermato da una nota dall’USTRA - che ha anche diffuso i rendering - il progetto consentirà di mettere in funzione la terza corsia dinamica nel tratto compreso fra Lugano Nord e Mendrisio, con l’obiettivo di superare i problemi di capacità dell’autostrada A2 durante le ore di punta. Per rendere attuabile questa misura si prevede di aggiungere la corsia d’emergenza alle tre gallerie presenti sul tratto (Gentilino, Melide-Grancia e Bissone-Maroggia) e di riorganizzare gli allacciamenti alla rete locale, così da fluidificare non solo l’asse autostradale, ma anche quello cantonale. Il progetto permetterà inoltre di valorizzare dal punto di vista paesaggistico i comparti di Grancia, Melide, Bissone, Maroggia e Melano.