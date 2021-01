PPD di Lugano: Lorenzo Beretta Piccoli rinuncia alla corsa

Dopo Michel Tricarico anche un altro candidato scelto l’anno scorso - prima che le elezioni venissero posticipate - per figurare sulla lista PPD per l’elezione del Municipio di Lugano ha deciso di non candidarsi. Si tratta di Lorenzo Beretta Piccoli, che ieri sera ci ha confermato di aver maturato questa scelta per motivi personali e, soprattutto, professionali. Sarà però in corsa per il Consiglio comunale. I candidati PPD dovrebbero venir presentati a giorni e - come noto - tra i nomi forti potrebbe esserci quello dell’ex senatore Filippo Lombardi.