Venerdì scorso, a sorpresa, l’assemblea dei popolari democratici di Lugano ha lasciato fuori dalla rosa dei candidati Sara Beretta Piccoli, preferendole gli altri cinque nomi proposti dalla commissione cerca (Michel Tricarico, Lorenzo Beretta Piccoli, Laura Tarchini, Lorenzo Pianezzi e Benedetta Bianchetti) e la granconsigliera Nadia Ghisolfi, proposta all’assemblea da Renato Fumagalli di Pambio-Noranco (il settimo è Stefano Dias degli alleati Verdi Liberali). Nel weekend Petralli ha invitato i candidati votati dall’assemblea a «fare una riflessione sulla possibilità di lasciare il posto a Sara Beretta Piccoli» (che alle comunali di quattro anno fa aveva raccolto 3.388 voti personali, arrivando seconda dietro al municipale in carica Angelo Jelmini). Questa possibilità è però del tutto tramontata perché, dice Jelmini, «l’Ufficio presidenziale ha preso atto della decisione dell’assemblea e la rispetta: abbiamo i nostri candidati al Municipio». Nessun ripensamento, quindi. «Eravamo consapevoli che venerdì sera sarebbe arrivata la candidatura di Ghisolfi, anche i sei scelti dalla commissione cerca lo sapevano. Prevedere quanto sarebbe successo non era possibile, ma la procedura seguita è stata corretta, democratica e trasparente e l’esito del voto va rispettato». Ora starà a Sara Beretta Piccoli capire cosa vorrà fare in futuro ed è probabile è che la sua strada e quella del partito popolare democratico potrebbero non incontrarsi più.