«Secondo le previsioni, la pandemia Covid19 provocherà un aumento importante della disoccupazione e un rallentamento generale dell’economia», si legge in una nota del sindaco Piero Marchesi. «Gli Enti pubblici, a tutti i livelli, hanno ora più che mai un ruolo importante nel cercare di stimolare l’economia con investimenti mirati, anche a sostegno dell’occupazione, in particolare quella residente. Per i vari Enti pubblici in questo particolare periodo si pone il problema di sostenere le aziende più virtuose, quelle che pongono particolare impegno nel formare e impiegare personale residente».