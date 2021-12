La friggitrice di un take away in via Besso a Lugano ha preso fuoco nella tarda mattinata. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano che hanno spento le fiamme prima che si propagassero alla struttura. Le persone presenti all’interno sono state evacuate e non registrano ne feriti ne intossicati. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e a la Comunale per il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.