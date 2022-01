Sequestrato e preso a calci in testa e a sprangate per un debito di 2.000 franchi, poi diventato di 7.000. Una spedizione punitiva per delle vendite di cocaina mai pagate. Ma, tra i sei imputati, c’è anche chi ha preso parte al pestaggio per «semplice» antipatia nei confronti della vittima. Tant’è: il 29 gennaio dello scorso anno quello che è stato messo in scena dagli attori di questa vicenda dimostra un intento criminale che raramente si vede alle nostre latitudini. E a partire da martedì prossimo – davanti alla Corte delle assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta – saranno chiamati a fare i conti. Alla sbarra compariranno un 27.enne italiano, un 32.enne colombiano, due 21.enni e un 22.enne svizzeri e, infine, un 21.enne di nazionalità rumena (tutti residenti nel Luganese), difesi dagli avvocati Yasar Ravi, Mattia Cogliati, Barbara Pezzati, Stefano Camponovo, Felice Dafond e Sabrina Aldi. Imputati che, a vario titolo, dovranno rispondere delle accuse di tentato omicidio intenzionale (subordinatamente lesioni gravi tentate e consumate), sequestro di persona e rapimento (ripetuto e aggravato), ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui, ripetuta aggressione, ripetuta omissione di soccorso, tentata presa d’ostaggio, coazione, infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.