Si torna a parlare del presunto abuso edilizio commesso a Caprino nel 2018 da un noto imprenditore ticinese, il quale aveva creato una spiaggetta abusiva in gran parte sul demanio, senza chiedere autorizzazione, salvo poi smantellarla, anche in questo caso senza avvertire le autorità. Si torna a parlarne perché il Municipio di Lugano ha preso nuovamente posizione sulla vicenda rispondendo a un’interrogazione del settembre 2019 (primo firmatario l’UDC Tiziano Galeazzi). Così facendo, l’Esecutivo è tornato a difendere il proprio operato a spada tratta, per quanto di sua competenza.

I due filoni

Come noto, i filoni sono due: la spiaggetta abusiva e il modo in cui è stata gestita la concessione di due licenze edilizie per i lavori nell’adiacente villa. Concessione che ha dato adito al sospetto che...