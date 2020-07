Il prete in carcere da fine maggio per aver avuto un rapporto sessuale completo con una persona fragile ha sostanzialmente ammesso i fatti. Lo riferisce la RSI, facendo anche sapere che al vaglio della Procura vi sarebbero altri episodi, avvenuti sempre con la stessa persona e successivi all’episodio in questione. In particolare, stando all’emittente di Comano si tratterebbe di palpeggiamenti.