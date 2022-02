Dalle 15:10 fino alle 16:10, la tifoseria ospite si sposterà a piedi per raggiungere lo Stadio di Cornaredo. Il corteo seguirà il percorso: Stazione FFS di Lugano - via S.Gottardo (tratto Sud-Nord che va dal tunnel di Besso fino a via Tesserete) - via Tesserete - via Torricelli - via Trevano - Parcheggio Stadio sud Cornaredo.

Per l’incontro di calcio, le vetture dei tifosi locali e i bus turistici potranno utilizzare lo sterrato «Gerra», mentre per la tifoseria ospite sarà a disposizione il parcheggio Stadio Sud lato via Ciani. La Polizia della città di Lugano invita a fare uso esclusivamente di tali aree e a non abbandonare i veicoli in luoghi non idonei e non previsti per la sosta.