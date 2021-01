«Questo è l’ultimo cartellino giallo, i prossimi per lei saranno solo rossi». Con queste parole il presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano, giudice Amos Pagnamenta, ha terminato di leggere la motivazione della sentenza nei confronti di un diciottenne italiano residente nella regione condannato ieri a 12 mesi di detenzione (di cui 6 da espiare, il resto sospeso per 3 anni di prova) per rapina, coazione, rissa, ripetuto furto, danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ingiuria e contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti, alla legge sul trasporto viaggiatori e alla legge sulle epidemie.

Un ben triste curriculum per un neomaggiorenne che ha delinquito al solo scopo di ottenere un indebito profitto, oltretutto con alle spalle diversi precedenti commessi da minorenne. Tutti reati messi a segno con minacce e intimidazioni, con altri giovani, ai danni di coetanei. L’episodio più grave è stata una rapina avvenuta sul treno con un correo condannato di recente, per impossessarsi di una catenina d’oro poi venduta per un centinaio di franchi. Il resto si traduce in pugni e calci per un borsellino rubato in zona casinò, pneumatici tagliati e scritte offensive per «lavare» una presunta offesa, furti occasionali di oggetti vari, viaggi in bus senza pagare il biglietto e ovviamente senza indossare la mascherina obbligatoria in questi tempi di pandemia.

Imputazioni perlopiù ammesse

L’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Genetelli, ha riconosciuto praticamente tutte le imputazioni e solo in un caso ha respinto l’accusa di aver rapinato un coetaneo di cintura e borsellino. Dal canto suo ha però ribadito la volontà di trovare un lavoro nella ditta della madre e di impegnarsi a ottenere il diploma di scuola media.

Potrà restare in Ticino

Confermando in sostanza la proposta formulata dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti (che aveva chiesto 14 mesi di cui almeno la metà da espiare), il giudice è riuscito a evitare l’applicazione della pena accessoria dell’espulsione, che probabilmente avrebbe peggiorato la situazione dell’imputato che in Ticino ha tutta la famiglia, derubricando una delle due accuse di rapina in coazione dopo aver accolto in parte la tesi difensiva. Pur riconoscendo l’attenuante della giovane età dell’imputato e la collaborazione offerta agli inquirenti in sede d’inchiesta, Pagnamenta ha però espresso il concreto timore di rivederlo quanto prima in aula e questo in considerazione sia dei precedenti sia del fatto che neppure procedure in corso fossero riuscite a far desistere il diciottenne dal commettere nuovi illeciti. Per arrivare a questo c’è voluto solo l’arresto ha detto il presidente che ha di conseguenza deciso anche di obbligare l’imputato una volta scarcerato a sottostare al patronato penale e a seguire norme di condotta. Confermate inoltre a suo carico una pena pecuniaria sospesa di 300 franchi e una multa per un analogo importo.

