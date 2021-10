È un atto d’accusa decisamente voluminoso quello che la procuratrice pubblica Chiara Borelli ha firmato negli scorsi giorni e con cui ha concluso l’inchiesta sul buco da 20 milioni di franchi causato da una società di Lugano - la M&A Property, con uffici in Lussemburgo e in Gran Bretagna - che si definiva una sorta di «boutique» per investimenti immobiliari in tutta Europa. Un dirigente e l’amministratore unico della società (un italiano di 68 anni residente nel Mendrisiotto e uno svizzero di 58 anni domiciliato nel Luganese) sono stati accusati di ripetuta appropriazione indebita e ripetuta truffa per mestiere. L’italiano è anche accusato di cattiva gestione, truffa, falsità in documenti, riciclaggio, minaccia, ingiuria e danneggiamento. Sono difesi dagli avvocati Elio Brunetti e Michela Pedroli. L’italiano si trova da maggio in espiazione anticipata della pena mentre lo svizzero ha trascorso 247 giorni in regime di carcere preventivo. E parallelamente al filone principale dell’inchiesta la procuratrice ha anche emanato dei decreti d’accusa nei confronti di altri indagati. Tra di loro c’è un membro di direzione di una banca ticinese. Del suo coinvolgimento in questa inchiesta avevamo riferito il 27 maggio, ma ora possiamo confermare che l’uomo è stato raggiunto da un decreto per appropriazione indebita a favore di terzi. E il suo legale ci conferma che non si opporrà alla decisione.

Un disastro annunciato

La M&A Property era attiva dal 2001 e sul suo sito sottolineava di aver operato almeno 19 operazioni immobiliari dal 2009 (13 i cantieri completati e 6 ancora in fase d’esecuzione) in Svizzera (Ticino, Zurigo e Grigioni) ma anche in Lussemburgo, Francia, Belgio e Repubblica Ceca. Altri progetti erano invece in corso - o perlomeno così veniva detto ai clienti - in Romandia, Belgio e Cechia. Ma già dal 2014 la società era in gravissima difficoltà e per stare a galla emise delle obbligazioni plurimilionarie che permisero sì di incassare 36 milioni di euro, ma che servirono in buona parte (23,4 milioni) non tanto a investire nel mattone ma a pagare vecchie cedole, rimborsi e spese arretrate. Un sistema del buco tappa buco destinato a crollare. E così alla fine è stato, bruciando i risparmi dei clienti - svizzeri e italiani - che in M&A avevano investito. Se ne parlerà ancora durante il processo, atteso a breve.

Procacciatori e consulenti

Con una procedura disgiunta la procuratrice ha appunto anche indagato sul ruolo dei procacciatori d’affari che si occupavano di raccogliere (soprattutto in Italia, a Pescara) nuovi clienti per la società in cambio di retrocessioni. E il Ministero pubblico ha anche fatto luce sul ruolo di persone attive sulla piazza bancaria di Lugano. Almeno uno di loro - un ex membro di direzione di un istituto di credito di Lugano - è come detto stato raggiunto da un decreto d’accusa. Sapeva, quando consigliava ai suoi clienti di investire in M&A, che la società era sull’orlo del fallimento? L’accusa è convinta di sì.

Cifra d’affari gonfiata

Ma non è tutto. Il 9 aprile del 2020, nei primi mesi di pandemia, l’italiano riuscì a ottenere un credito COVID di 91.000 franchi gonfiando la cifra d’affari della società. Compiendo dunque anche il reato di falsità in documenti. L’uomo è pure accusato di ingiuria, danneggiamento e minaccia. A una donna disse che le avrebbe dato fuoco e l’avrebbe sfregiata con l’acido.

Rispunta il nome dei Cambria

E mai emerso prima è anche il legame tra l’italiano (che della M&A era appunto presidente) e Adriano e Filippo Cambria: i titolari di Adria Costruzioni in attesa di processo per il crac finanziario che ha travolto la loro ditta. Tra il 2014 e il 2015 i Cambria versarono sui conti di M&A circa 2 milioni di franchi. Soldi che Adria aveva ricevuto dalle banche come credito di costruzione. Denaro che, anziché essere utilizzato per completare i cantieri (uno a Paradiso e uno a Novazzano), Adria inviò a M&A. L’italiano è in questo caso accusato di riciclaggio per aver compiuto «un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato». Gli arresti, nel caso di Adria, scattarono nell’ottobre del 2015.

