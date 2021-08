L’onda delle polemiche sulla demolizione del Molino ha raggiunto la festa del Primo agosto e il sindaco Marco Borradori, da noi contattato, non ha nascosto la sua amarezza per i fischi durante il suo intervento e il discorso di Karin Valenzano Rossi in piazza della Riforma. «Raramente in politica ho provato tanta tristezza. Per me, come per molti, il Natale della patria è un momento di speranza, di unità, di riflessione; un momento quasi ‘sacro’, che io non ho mai visto ferire così». La protesta, organizzata da Michel Venturelli e sostenuta da alcune decine di persone, è nata dalla scelta come oratrice della municipale responsabile della polizia Valenzano Rossi, giudicata divisiva – per come ha gestito la questione del Molino – e quindi non adatta a un’occasione che dovrebbe unire. «È una critica...