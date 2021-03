Principio di incendio in una palazzina in Strada di Pregassona a Pregassona. Secondo quanto comunicato da Rescue Media, attorno alle 17.30 di questo pomeriggio i pompieri di Lugano sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno appurato che all’origine del fumo vi era un principio di incendio che si stava sviluppando su di un balcone. In breve tempo la situazione è stato riportata alla normalità. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.