Oggi in molti palazzi le persone conoscono a malapena i loro vicini di casa e ognuno, fondamentalmente, si fa gli affari suoi. Il tipo di ambiente che vuole creare Pro Senectute in via Lambertenghi a Lugano è esattamente l’opposto. Parliamo del concorso indetto dalla Città per la realizzazione di appartamenti a pigione moderata: un primo passo per offrire un’alternativa a chi non può permettersi i canoni dettati dal mercato. Due i candidati: oltre a Pro Senectute si è fatto avanti il sindacato OCST, intenzionato a puntare sulla formula della cooperativa. Pro Senectute invece, come ci spiega il direttore della sezione Ticino e Moesano Paolo Nodari, ha scelto di proseguire nel solco di un progetto avviato sette anni fa, «cioè quello di creare dei mini quartieri solidali pensati per favorire l’interazione...