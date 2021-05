Processo per droga: la Corte bacchetta l’accusa

Martedì 25 maggio. Aula penale. Atto d’accusa con procedura di rito abbreviato nei confronti di un 35.enne di origine dominicana, coniugato, residente in Italia e di professione barista.

Campanello. «Dichiaro riaperto il dibattimento per dire che...». Quando in aula ci si attendeva una condanna a 36 mesi di detenzione di cui 6 mesi da espiare per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e 5 anni di espulsione dalla Svizzera per infrazione alla Legge federale sugli stranieri, ecco che il campanello mosso dalla mano del presidente della Corte delle assise criminali Amos Pagnamenta è risuonato per dare anche una ‘strigliata’ alla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, ‘rea’ di avere formulato un atto d’accusa inadeguato alla pena, con il fascicolo rispedito al Ministero pubblico «per quanto di sua competenza».

Il 35.enne dominicano, aveva precedentemente ammesso in aula i capi d’accusa, ossia aver alienato circa un chilogrammo di cocaina, acquistata in Ticino, dal grado di purezza non noto al prezzo variabile dai 70 ai 100 franchi al grammo a oltre 16 consumatori «sapendo di metterne in pericolo la salute». Questo nell’arco di circa tre anni, tra il 2016 e il 2019, soggiornando in Svizzera, «dai miei parenti», sprovvisto di un permesso di soggiorno.

Da qui la pena richiesta dalla procuratrice pubblica, d'accordo con la difesa (l'imputato era difeso dall'avvocata Chiara Buzzi), da cui il processo tramite rito abbreviato. Pena come visto respinta dalla Corte con la motivazione che la giurisprudenza ticinese già da svariati anni pronuncia condanne ben superiori ai 3 anni per quantitativi di questa entità. «In casi come questi le pene variano da 3 anni e 6 mesi a 3 anni e 9 mesi», ha specificato Amos Pagnamenta. Per la Corte è apparso inoltre «del tutto incomprensibile» che la pp non abbia istruito il reato di riciclaggio, che avrebbe avuto un ulteriore impatto sulla pena.

Sentenza sospesa dunque, con il campanello che a chiusura del processo ha rimandato l’imputato in carcere e la procuratrice pubblica a riconsiderare gli atti.

