Agevolare gli scambi fra produttori e consumatori, promuovere i prodotti genuini del territorio, recapitare la spesa a domicilio e sostenere l’economia locale. Tutto questo è chilometrozero.ch, una piattaforma ideata e promossa dalla Città di Lugano nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid19. La pandemia da coronavirus ha modificato radicalmente il normale svolgimento di numerose attività quotidiane, fra queste anche l’approvvigionamento alimentare. Le limitazioni di movimento, la chiusura di esercizi pubblici e mercati o, ancora, l’impossibilità di fare la spesa per anziani e gruppi vulnerabili sono temi su cui la Città - in collaborazione con le numerose associazioni attive a Lugano - si è attivata direttamente. Si tratta ora di aggiungere all’operatività un tassello complementare, favorendo l’utilizzo di nuovi canali e modalità di vendita alternativi, da un lato, e sostenendo i produttori di generi alimentari nostrani. «Quale ulteriore misura a sostegno della popolazione e dell’economia locale, - si legge in una nota - la Città ha quindi deciso di creare e promuovere la piattaforma online chilometrozero.ch, con l’obiettivo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta, mettendo in comunicazione produttori, esercenti, negozianti e consumatori». I cittadini, grazie a questa piattaforma, possono ordinare online prodotti freschi e genuini del territorio e ricevere la spesa al proprio domicilio. «La Città - fa sapere - ringrazia le aziende agricole, gli esercenti, i negozianti e i venditori ambulanti del mercato cittadino di via Canova che si sono messi a disposizione della comunità in questo delicato momento e hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa; grazie al sostegno di tutti i partecipanti, l’offerta si sta ampliando con nuovi prodotti a chilometro zero. L’iniziativa sostiene il settore primario ed è anche un’opportunità per produttori e consumatori di familiarizzare con un supporto tecnologico che per molti non è ancora di utilizzo comune, a costo zero e in totale sicurezza». I produttori locali interessati ad aderire al progetto possono scrivere all’indirizzo di posta info@chilometrozero.ch.