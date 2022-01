Cantiere vista lago. È iniziata nei giorni scorsi, in Riva Caccia, la demolizione degli edifici che sorgono sul terreno a forma di trapezio compreso fra gli alberghi Bellevue au Lac e Splendide Royal: una delle ultime aree verdi affacciate sul quai di Lugano. Il progetto di costruire un complesso residenziale e in parte commerciale aveva subito una battuta d’arresto anche in seguito al ricorso di alcuni confinanti. Dopo essersi confrontati con loro, i promotori dell’opera hanno optato per la rinuncia ai contenuti commerciali: i nuovi stabili saranno solamente abitativi. In un compromesso sperava anche la Società ticinese per l’arte e la natura, ma per un altro scopo: salvare l’ex hotel Bellerive, l’edificio bianco che dà sul lungolago. Niente da fare.L’astaL’area del progetto era finita sotto...