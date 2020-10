Gli elementi raccolti nel corso dell’inchiesta condotta dalla Polizia cantonale e dai Carabinieri di Varese, per la procuratrice pubblica Marisa Alfier indicano che il terzetto ha preso materialmente parte alla rapina, partecipando personalmente e direttamente all’organizzazione e all’attuazione del colpo. Ci sono filmati, dichiarazioni, tabulati telefonici che dimostrano che i loro continui spostamenti a cavallo del confine non erano casuali. C’è un’attenta pianificazione con puntuali sopralluoghi, veicoli e targhe rubate, un’arma, un disturbatore di frequenze per impedire la localizzazione del portavalori nonché strumenti per aprire le valigette contenenti il denaro. Senza dimenticare che si era preso in considerazione anche il rapimento dell’autista del portavalori. Che dire poi delle armi mai più trovate e dei 3 milioni spariti: a questo proposito l’accusa non ha creduto al 46.enne quando sostiene che il grosso dei soldi è stato bruciato perché rovinato dall’inchiostro contenuto nelle valigette. Per la procuratrice la colpa dei tre è grave e siamo in presenza di una banda pericolosa, formata da pregiudicati (uno dei quali con addirittura una condanna per omicidio alle spalle) che pianificano tutto con accuratezza, che usano armi e che arrivano a rapire una persona per raggiungere i loro scopi e che, con altrettanta accuratezza, appena tre mesi dopo, stavano preparando un secondo colpo fortunatamente non portato a termine. Proprio per questo Alfier ha proposto pene da un massimo di 5 anni di carcere per il 46.enne a un minimo di 4 anni e 6 mesi per gli altri due, e 15 anni di espulsione per tutti.