«Pronti a riaccogliere il pubblico del Festival»

Non solo. Anche le prospettive in vista dell’apertura della nuova stagione OSI al LAC - a fine settembre - appaiono più rosee: «Sembra quasi un miracolo, nessuno tre o quattro mesi fa lo avrebbe ritenuto possibile. Con questi allentamenti, possiamo guardare ai prossimi mesi con maggiore fiducia».

Le notizie «positive e in parte inaspettate» arrivate da Berna «permetteranno lo svolgimento di un Festival sempre più vicino alla normalità», sottolinea Raphaël Brunschwig, direttore operativo del Locarno Film Festival. «Si prospetta una manifestazione in cui si dovrà accedere con il certificato COVID a Piazza Grande, Palexpo Fevi e Rotonda, mentre le altre sale - senza pass - potranno essere occupate per due terzi. Insomma, si riuscirà a coniugare lo spirito di apertura con il bisogno di mantenere misure di sicurezza». La manifestazione è pronta a riabbracciare il pubblico: «Da qui ad agosto, c’è molto lavoro da fare, ma sono fiducioso che il 4 agosto saremo pronti per accogliere i nostri pubblici che tanto ci sono mancati in questo anno e mezzo».