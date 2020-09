Non è stata colpa sua: negli scorsi giorni il giudice della Pretura penale Flavio Baggi ha prosciolto l’artigiano italiano accusato di incendio colposo per il rogo scoppiato nel novembre 2017 all’Ikea di Grancia. Le fiamme si erano propagate dal vano di un montacarichi nel quale l’uomo, difeso dall’avvocato Costantino Castelli, stava effettuando dei lavori di saldatura. Lo stabile era stato parzialmente evacuato e nessuno era rimasto ferito. L’artigiano è stato però condannato per una fattispecie minore a 10 aliquote sospese con la condizionale.