Dal 2012 AUTORS SA sostiene il centro culturale Lugano Arte e Cultura (LAC) e i suoi valori in veste di Official Car Provider. La concessionaria Renault con sede a Bioggio e Giubiasco da più di 8 anni garantisce al LAC i veicoli per trasportare persone e materiali, contribuendo alla riuscita dell’attività del centro culturale. Un legame che si è sviluppato nel tempo in armonia con le crescenti necessità del LAC e dal 2018 anche del Museo d’arte della Svizzera italiana che evidenzia diversi valori condivisi, quali creatività, qualità e accessibilità. Tra gli obiettivi che accomunano LAC e Renault troviamo la volontà di far vivere esperienze uniche e suscitare emozioni sempre nuove, rispettivamente a spettatori e automobilisti. Che sia una produzione teatrale o un'automobile, l’abilità innovativa nel realizzare l'opera, la cura di ogni dettaglio e soprattutto l'attenzione posta alla centralità della persona sono gli ingredienti essenziali per trasmettere emozioni. In un breve arco temporale il centro culturale ha accompagnato la nascita e il debutto di ventisette creazioni di teatro e danza rappresentate in molti teatri della Svizzera e all’estero, coinvolgendo artisti e maestranze del territorio. Nonostante lo stop forzato della stagione teatrale, le diverse squadre del LAC sono impegnate nella realizzazione di nuove produzioni che, appena possibile, saranno presentate al pubblico. Nelle scorse settimane due nuovi lavori hanno visto la luce: La bottega del caffè, prima prova registica dell’attore ticinese Igor Horvat, e Fedra del giovane ma già pluripremiato regista e attore Leonardo Lidi. I veicoli Renault messi a disposizione del LAC, grazie alle loro caratteristiche, consentono di gestire al meglio l’organizzazione delle produzioni, agevolando gli spostamenti dei collaboratori e degli artisti, come pure il trasporto del materiale di scena. L’attuale flotta di veicoli a disposizione del LAC si compone di una Renault Koleos, vettura dal grande spazio e confort, una Renault Captur perfetta per gli agili spostamenti nel traffico cittadino e un Renault Trafic, un furgone versatile adatto al trasporto di materiale; ai quali si aggiunge un furgone Renault Master, mezzo da trasporto capiente che permette il trasporto di oggetti di grandi dimensioni per soddisfare le esigenze del Museo d’arte della Svizzera italiana.