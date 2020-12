Durante il Consiglio comunale di questa sera a Lugano, il municipale responsabile della sicurezza Michele Bertini ha risposto a un’interrogazione sui fatti del 30 ottobre in piazza Molino Nuovo, teatro di una manifestazione organizzata da Azione Antifascista durante la quale una giornalista de La Regione era stata colpita con una testata da una dei partecipanti alla protesta. Una delle domande del consigliere comunale Alain Bühler (UDC) riguardava la polizia: perché Comunale e Cantonale non sono intervenute? «È una domanda che si è posto anche il Municipio - ha ammesso Bertini - Quella sera il capogruppo di turno della Comunale (avvertita dalla chiamata di un cittadino che aveva appena assistito all’episodio della testata, ndr) ha informato della situazione il collega della Cantonale, che ha suggerito di non intervenire per una questione di opportunità». Un intervento, infatti, secondo il capogruppo della Cantonale, come ha spiegato sempre Bertini, «avrebbe acceso gli animi portando a uno scontro fra i manifestanti e le forze dell’ordine». Alcuni agenti erano presenti in borghese, ma il Municipio si aspettava una gestione diversa del caso.