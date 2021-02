La curva dei contagi in picchiata e una minore pressione sulle strutture sanitarie permettono agli ospedali di ritrovare tracce della quotidianità del passato, riprendendo le attività non legate alla pandemia da coronavirus. La Clinica Luganese Moncucco, dopo aver ospedalizzato quasi 1.500 pazienti affetti da COVID-19, riapre i reparti di cura di geriatria, medicina interna, immunoreumatologia e ortopedia, mentre i reparti di chirurgia e oncologia non registrano più limitazioni delle capacità. «Ripartire con l’attività ordinaria è un segnale di speranza, ma anche un ringraziamento alla popolazione per i sacrifici sopportati. Grazie alle limitazioni, e alla conseguente flessione della curva epidemiologica, abbiamo potuto via via chiudere quasi tutti i reparti COVID e mantenerne operativo uno...