Oltre 15 milioni di franchi. A tanto ammonta il denaro che l’ex consulente Raiffeisen attivo a Lugano ha cercato di fare sparire da tre conti tramite cinque falsi ordini di bonifico due anni fa, non riuscendoci per un soffio. Soldi poi versati a favore - leggiamo sull’atto d’accusa - «di due relazioni messegli a disposizione da persone non identificate, che avrebbero in seguito dovuto rimettergli a disposizione il denaro sottratto, dedotta una commissione per il servizio». Relazioni trovate dall’imputato sul dark web.

L’uomo, un 33.enne ticinese del Mendrisiotto, aveva rastrellato questi soldi tra il 21 e il 24 dicembre, e subito dopo si era letteralmente involato verso Panama, dove contava di recuperare i soldi e probabilmente rifarsi una vita. L’operazione non era andata a buon fine perché uno dei tre clienti - tutte società - aveva casualmente chiesto di controllare il conto, accorgendosi dell’ammanco, cosa che ha permesso di bloccare gran parte dei soldi mentre l’uomo era ancora in volo. Una volta resosi conto dell’accaduto all’atterraggio, il 33.enne ha poi deciso di rientrare e costituirsi. È in carcere d’allora ed è reo confesso. Il sostituto procuratore generale Andrea Maria Balerna chiede che venga condannato a cinque anni di carcere. La banca ha recuperato in parte i soldi, e il grosso di quelli mancanti sarebbero stati bloccati dalle autorità tunisine.

Il processo è iniziato in mattinata e il giudice delle Assise criminali Amos Pagnamenta sta interrogando l’imputato, il quale sta spiegando il suo operato. Sostanzialmente si sarebbe trattato di una exit strategy. Nel senso che a inizio 2018 il 33.enne aveva iniziato a truffare, sempre in qualità di consulente. Inizialmente ottenendo prestiti a nome di ex clienti della banca (a loro insaputa), ottenendo così 270.000 franchi poi finiti nelle sue tasche: «Nominativi che ho scelto perché erano persone che avevano lasciato la Svizzera e chiuso i conti da tempo». Poi, a nome degli stessi ignari ex-clienti, è riuscito anche a ottenere delle carte di credito con linee di credito fra i 15 e 20.000 franchi cadauna. Soldi poi spesi per far fronte alle spese e vivere al di sopra delle proprie possibilità, causando un buco da lui stimato in circa mezzo milione di franchi nell’estate 2018.

«A questo punto - ha detto l’uomo in aula - potevo alzare la mano e dire di aver fatto un mucchio di stupidaggini, ma non ho trovato il coraggio. Ho deciso invece di commettere un’idiozia immensa in modo da poter scappare ed evitare di dover rispondere di tutte le cose più o meno piccole fatte in precedenza». Vale a dire far sparire 15 milioni di franchi, prendendo accordi sul dark web affinché venissero depositati su conti da cui qualcuno avrebbe poi potuto in fretta prelevarli e convertili in bitcoin, rimettendoglieli a disposizione. Piano sfumato per un soffio.

