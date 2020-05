La giovane che il 28 dicembre scorso - pochi giorni dopo l’uccisione di Matteo Cantoreggi alle pensione La Santa - aveva cercato di dare alle fiamme l’edificio (senza successo), non andrà a processo. Come riporta la RSI, il procuratore pubblico Pablo Fäh ha ravvisato una totale scemata imputabilità a suo favore. Questa decisione è figlia di una perizia psichiatrica richiesta dallo stesso procuratore, la quale ha concluso che la donna, quando provò ad appiccare l’incendio, non era in grado di valutare il carattere illecito dei suoi atti. La giovane soffre infatti di gravi disturbi psichici.

Per la 29.enne, continua l’emittente di Comano, si prospetta ora il collocamento in una struttura chiusa. Questo almeno quanto suggerisce la perizia (che indica anche un rischio di recidiva in determinate circostanze), ma l’ultima parola spetterà al Tribunale, che dovrà in sostanza decidere il percorso terapeutico che riterrà più adatto. Attualmente la donna si trova in detenzione alla Farera.