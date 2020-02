È stato rinviato a giudizio l’automobilista 38.enne del Bellinzonese che nel novembre del 2017 uccise uno scooterista italiano di 36 anni. Come riferisce la RSI, l’uomo dovrà rispondere dell’accusa di omicidio intenzionale. Se venisse condannato si tratterebbe di una prima in Ticino. L’imputato rischia una pena superiore ai 5 anni di carcere.

Attualmente, riferisce ancora la RSI, l’uomo è ricoverato in una struttura terapeutica e la perizia psichiatrica ha ravvisato una scemata imputabilità per la patologia di cui soffre e per l’effetto dell’alcol.