Il sì popolare al Polo sportivo e degli eventi rappresenta la conclusione di un lungo iter politico, pianificatorio e architettonico iniziato nel lontano 2004 con l’elaborazione del Masterplan del Nuovo Quartiere di Cornaredo e proseguito tra il 2012 e il 2013 prima con il lancio del concorso internazionale del PSE e poi con la scelta del progetto vincente (Sigillo), opera degli architetti Giraudi-Radczuweit in collaborazione con Cruz Ortiz. In marzo il Consiglio comunale di Lugano ha poi dato luce verde all’accordo con i privati (la HRS Real Estate) per la realizzazione del quartiere.

I prossimi passi

Ora che il progetto è stato approvato dalla popolazione è possibile dare uno sguardo ai passi che porteranno, entro la fine del decennio, alla costruzione del PSE. I lavori – al Maglio – potrebbero iniziare già in aprile dove, entro giugno del 2023, è prevista la realizzazione di tre campi da calcio (2 nuovi) oltre a parco, bocciodromo e palestra. Entro il 2024 si vuole concludere anche il campo principale, costruire lo stabile multifunzionale, un’autorimessa e terminare gli interventi al parco.

Lo stadio tra il 2023 e il 2025

Nei prossimi mesi inizieranno invece i lavori preliminari che permetteranno di ospitare il grande cantiere di Cornaredo. In settembre è previsto lo spostamento del fiume e poi, nel 2023, si interverrà sul vecchio stadio di Cornaredo. Nel marzo del 2023 verrà realizzata la tribuna provvisoria, mentre la demolizione della tribuna Monte Brè (quella più recente) inizierà nel mese di giugno dello stesso anno. La nuova arena sportiva verrà costruita tra il 2023 e dovrebbe venir consegnata nel mese di novembre del 2025. Lo stadio, lo ricordiamo, avrà 10.000 spettatori (tutti a sedere e tutti coperti) e sarà in grado di ospitare 16.000 persone in caso di eventi non sportivi (concerti per esempio).

Il palazzetto entro il 2026

Poi si passerà alla realizzazione del palazzetto dello sport. I lavori dovrebbero iniziare nel mese di aprile del 2024 ed essere conclusi nel giugno del 2026. La struttura, dedicata agli sport indoor, avrà una capienza di 3.000 spettatori (4.000 per egli eventi) e sarà in grado di ospitare competizioni nazionali e internazionali di basket, pallavolo, ginnastica e scherma. Ma sarà anche la casa delle società di arti marziani e tenni tavolo.

Le torri e la polizia dal 2025 al 2028

La “tappa 2” del progetto PSE inizierà nel mese di giugno del 2025. È allora che verrà realizzata la pista di atletica, il parco urbano, le due torri, gli spazi per la polizia comunale, i caffè e le superfici commerciali.

Gli edifici per residenze e uffici tra il 2026 e il 2029

Poi si passerà alla “tappa 3”, che prevede la costruzione di 4 edifici per residenze e uffici lungo via Trevano. Saranno realizzati tra il 2026 e il 2029. Il Consiglio di Stato deve comunque ancora esprimersi sulla variante di piano regolatore che prevede l’inserimento di contenuti residenziali a Cornaredo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata