Il referendum lanciato dal Movimento per il socialismo contro il Polo sportivo e degli eventi - ne scrivevamo ieri - sembra destinato al successo. Ufficialmente nessuno all’interno dell’MPS si sbilancia ma, stando a nostre fonti, le 3.000 firme necessarie sarebbero già state piuttosto agevolmente raggiunte. Anzi, lunedì, quando scadrà il termine, in cancelleria potrebbero esserne consegnate 4.500. Forse perfino 5.000. Manca l’ufficialità (le firme andranno contate e vidimate e la riuscita del referendum andrà certificata dall’autorità) ma in città è già tempo di pensare a un voto popolare che deciderà le sorti del più importante progetto portato avanti a Lugano dai tempi del LAC. «Quello che - sottolinea il municipale del PLR Roberto Badaracco - potrebbe essere il più grande cantiere nella...