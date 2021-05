In via ufficiale nessuno all’interno dell’MPS - il Movimento per il socialismo - commenta e conferma. C’è infatti ancora tempo 6 giorni per raccogliere le ultime firme, e nessuno vuole vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Nessuno vuole che - annunciando la riuscita del referendum contro il Polo sportivo e degli eventi di Lugano - chi ancora non ha ritornato il formulario rinunci a farlo perché, appunto, «tanto di firme ne hanno già abbastanza». E poi perché fino a quando le firme non vengono contate e controllate in via ufficiale non si può mai dire come andrà a finire. Stando a nostre fonti però l’MPS avrebbe già raccolto i 3.000 consensi necessari per opporti alla decisione di Municipio e Consiglio comunale e sottoporre il dossier al voto popolare. Firme che lunedì, terminato...