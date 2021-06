Altro che «aeromorto», come lo aveva battezzato qualcuno durante il dibattito sul suo destino. La società di gestione ha effettivamente fatto quella fine, ma in quanto struttura, in attesa di passare in mani private, lo scalo di Agno è ancora vivo e vegeto. E lo è nonostante siano stati soppressi tutti i voli di linea, nonostante la liquidazione di Lugano Airport e, dulcis in fundo, nonostante la pandemia. I primi mesi del 2021 sono stati incoraggianti, mentre il 2020 è andato meglio del previsto. Lo si evince dal Consuntivo 2020 della Città, che presenta un avanzo di 450.000 franchi per il primo periodo di gestione da parte del Comune: quello fra i mesi di giugno (dopo la chiusura della SA) e dicembre dell’anno scorso. Commentando il risultato, tuttavia, il Municipio smorza gli entusiasmi:...