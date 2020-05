Dopo il botta e risposta tra il sindaco Borradori e il consigliere di Stato Manuele Bertoli sulla scuola, arriva anche l’interrogazione al Municipio di Lugano. L’esecutivo cittadino, ricordiamo, giovedì attraverso un comunicato stampa aveva indicato un modello alternativo alla soluzione proposta dal DECS per la riapertura delle scuole in Ticino.

Una presa di posizione, quella del Municipio, che per la seconda volta si scontra con quando deciso dal Consiglio di Stato. Un primo strappo, ricordiamo, era avvenuto il 12 marzo, quando la Città aveva deciso la chiusura delle scuole comunali.

Secondo diversi consiglieri comunali - Raoul Ghisletta, Antonio Bassi, Anna Beltraminelli, Sara Beretta Piccoli, Simona Buri, Edoardo Cappelletti, Federica Colombo Mattei, Morena Ferrari Gamba, Demis Fumasoli, Rinaldo Gobbi, Deborah Moccetti, Tessa Prati, Nina Pusterla, Nicola Schönenberger, Peter Rossi, Carlo Zoppi - la presa di posizione di Borradori e colleghi, oltre a «calpestare nuovamente la legge cantonale sulla scuola», «urta il buonsenso, visto che tutte le strutture produttive e le organizzazioni in Svizzera sono chiamate ad assicurare le necessarie misure di sicurezza». Inoltre - scrivono - «essa getta ingiustificabile discredito sull’Istituto scolastico di Lugano, che è il maggiore e il più organizzato di tutto il Ticino, e che negli scorsi anni ha sempre brillato per capacità di innovazione e dinamismo. Infine è molto triste che il Municipio non sfrutti il margine dato dalle Direttive cantonali per riaprire la refezione alla scuola dell’infanzia e le mense della scuola elementare a tutti coloro che ne hanno bisogno per la conciliazione famiglia-lavoro».

Ecco le 4 domande che i consiglieri comunali rivolgono al Municipio:

- Sulla base di quali pareri di virologi alternativi, il Municipio, distanziandosi dall’autorità sanitaria cantonale e federale che si fonda sui pareri dei suoi virologi, ha preso la decisione del 30 aprile 2020 di opporsi pubblicamente alla proposta del Dipartimento educazione cultura e sport, elaborata con rappresentanti comunali, di riapertura parziale e prudente della scuola dell’obbligo a partire dal 11 maggio 2020?

- Come mai l’Istituto scolastico comunale di Lugano, in passato sempre all’avanguardia in Ticino, non sarebbe in grado di organizzare una riapertura parziale e prudente delle sue sedi scolastiche da lunedì 11 maggio, alla stessa stregua di quanto faranno gli istituti di tanti altri Comuni ticinesi? Come mai il Municipio di Lugano chiede che le indicazioni per le scuole comunali di Lugano siano calate dall’alto nel dettaglio, sede per sede dal Cantone?

- Il Municipio è cosciente del fatto che non riaprire le scuole comunali a Lugano in data 11 maggio secondo il modello elaborato dal gruppo di lavoro DECS-Comuni creerà un secondo strappo istituzionale tra Città e autorità scolastiche cantonali in materia scolastica, e questo in poche settimane? Davvero intende attuare questo strappo?

- Intende il Municipio di Lugano sfruttare il margine dato dalle Direttive cantonali DECS (punto 12 delle Misure organizzative) per riaprire la refezione alla scuola dell’infanzia e le mense della scuola elementare a tutti coloro che ne hanno bisogno a Lugano?

Intende il Municipio di Lugano adoperarsi per mettere a disposizione delle famiglie del Comune le colonie estive diurne e i servizi di accudimento dei bambini per le famiglie luganesi durante la prossima estate?

