Sui social network, ma a dire il vero anche tra il pubblico presente in aula, in molti hanno criticato la sentenza nella quale un agente di polizia è stato condannato a un anno sospeso per aver sfrecciato a 102 chilometri all’ora su un tratto, a Gentilino, dove il limite è 50. Occorre però dire che il giudice Mauro Ermani (e prima di lui il procuratore generale Andrea Pagani, che ha condotto l’inchiesta e poi firmato l’atto d’accusa) hanno fatto l’unica cosa che potevano fare: far rispettare la legge. Una legge, Via Sicura, che non lascia alle Corte praticamente alcun margine di manova e di apprezzamento. Una delle poche leggi nel nostro ordinamento che prevede una pena minima, sotto cui le Corti non possono andare (salvo rarissime eccezioni). «Ai giudici - ha ricordato Ermani - questa cosa non piace. Ma dura lex, sed lex». La legge è dura, ma è legge.