Guardare il Ceresio in questi giorni, con l’acqua di un verde scintillante e vagamente tropicale, è una gioia per gli occhi. Venerdì mattina però, al Belvedere di Lugano, qualcosa è andato storto. I passanti non hanno potuto non notare la chiazza grigiastra (nella foto) che a un certo punto si è riversata nel lago dal sottosuolo. Lo scarico della misteriosa sostanza è durato pochi minuti, poi l’acqua è tornata limpida. Non è la prima volta che succede: a febbraio, sempre di fronte al LAC, una lettrice aveva assistito a un riversamento simile accompagnato da un cattivo odore. E frugando negli archivi riemergono altri casi. Nel giugno del 2018 era successo alla Lanchetta, dove una chiazza oleosa era finita nel Ceresio a causa dello straripamento, dopo forti piogge, di una vasca di contenimento delle acque luride. Nel 2014 invece era stata colpita più volte la Rivetta Tell. La stazione di pompaggio di piazza Indipendenza, uscita malconcia da un allagamento avvenuto due anni prima, durante le precipitazioni più intense non era in grado d’indirizzare tutta l’acqua in entrata verso il depuratore di Bioggio. Quell’anno la Città aveva stanziato 1,5 milioni per potenziarla e nel 2015 erano partiti i lavori, che non sono ancora conclusi. Il problema comunque è a monte: su gran parte del territorio mancano impianti per separare le acque chiare (comprese quelle meteoriche) da quelle scure. Così, quando piove molto, il volume diventa difficile da contenere. Forse è successa la stessa cosa al Belvedere. In centro fra l’altro ci sono tanti edifici vecchi che non hanno i moderni sistemi di smaltimento, mentre per quelli nuovi l’ente pubblico richiede certi standard. Ma è solo una teoria. Maurizio Solcà, responsabile del servizio Realizzazione infrastrutture della Città, dà un’altra lettura: «In quel punto nel Ceresio confluiscono i riali Giroggio e Tassino, che a monte di via Adamini e via Maraini scorrono in un terreno naturale, scarpate laterali comprese. A seguito dei temporali di questi giorni é probabile che in alcuni punti queste pareti laterali siano state parzialmente erose e che il terriccio staccatosi abbia intorbidito le acque. Non ritengo la situazione allarmante: in breve tempo il lago è tornato normale». In brevissimo tempo. E ciò fa pensare a uno scarico improvviso, più che a un’erosione graduale. Nelle vicinanze c’è un cantiere, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. Di certo il Cantone, proprietario delle vicine gabbie flottanti posate per la riproduzione e l’allevamento di varie specie ittiche, è stato avvertito dei fatti.