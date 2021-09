Centoventi persone sono state vaccinate sabato 25 settembre all’interno della postazione itinerante della Protezione civile che ieri ha fatto tappa al Campus USI/SUPSI di Viganello. Si tratta di una media di 17 persone ogni ora, considerata la presenza sul territorio tra le 10.00 e le 17.00. È stata una giornata movimentata, quella al campus. La Festa in corte ha attirato molti ticinesi. Ma scambiando due parole con chi ieri si è vaccinato, solo uno ci ha parlato di casualità. «Passavo di qui, ho visto la postazione itinerante e ho pensato ‘‘perché no?’’» ci ha confessato. La stragrande maggioranza, invece, ha raggiunto volontariamente le tendine per sottoporsi al vaccino, «più comodo rispetto a Giubiasco e alle farmacie, dove bisogna prendere appuntamento».

Tra le voci di chi ieri ha deciso di vaccinarsi ce ne sono moltissime giovani. «Per uscire tranquilli la sera», «come gesto per la collettività», «perché è giusto», «perché ora non ho più paura», «per viaggiare». Le motivazioni sono molte e variate. Ma tutti si sottopongono alla puntura con il sorriso. Un gruppo di tre amici arriva addirittura insieme. «Gli altri mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘‘scendi che andiamo a vaccinarci’’ - spiega uno di loro -, e io sono uscito».

C’è anche una signora di 73 anni, a Viganello. È già stata malata di COVID-19, a fine febbraio del 2020. «Sono stata tra i primi a contrarlo». Racconta di una forte tosse, il «peso sul petto», ansia, perdita di gusto e olfatto, anche nei mesi seguenti. Con l’inverno in arrivo, ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione. «Prima non mi fidavo, ma ora sono tranquilla e felice di averlo fatto».

Molti, però, ammettono di avere (finalmente) deciso di vaccinarsi perché si sentono obbligati. «Non si può praticamente fare più nulla senza». Una donna, in particolare, è amareggiata e nei 15 minuti di attesa post inoculazione ha quasi le lacrime agli occhi. «Sono frontaliera e lavoro da 37 anni come infermiera - confessa -. Stanno violando la mia libertà. O lo faccio, oppure devo sottopormi a mie spese a due tamponi alla settimana. Non credevo che avrei mai assistito a una cosa simile. Questa è una ferita nell’anima».