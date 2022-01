Ci sono ancora diverse insufficienze nella pagella dei semafori intelligenti di Lugano. Parliamo del tempo che devono attendere i pedoni per attraversare la strada: un tempo che il Municipio aveva deciso di cronometrare per poter poi riprogrammare gli impianti più problematici. Così è stato, ma alcuni dei semafori finiti sotto la lente non raggiungono ancora gli standard che si è prefissata l’autorità comunale in base a due studi sul tema. Lo sappiamo perché il cronometro l’abbiamo preso in mano anche noi, o meglio ripreso: un primo test lo avevamo fatto nel settembre di due anni fa e ieri, fra le 11.45 e le 13, lo abbiamo ripetuto.Ottanta... voglia di passareCamminando da Cassarate in direzione del centro, il primo semaforo che incontriamo è quello tra via Maggio e via Capelli, di fronte al...