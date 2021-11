C’è chi va a Melide per la Swissminiatur e chi per un bagno al lido. Chi per fare una corsetta lungo il lago, chi per una sosta in piazza Fontana. E poi c’è chi ci va per ricaricare la batteria della propria Tesla. Più di ventimila autisti quest’anno, si stima. Una categoria, quest’ultima, che dal 2018 a oggi potrebbe aver lasciato nel comune sul Ceresio fra i 400.000 e i 588.000 franchi di indotto indiretto. Entrando alla Swissminiatur, sostando al lido, bevendo un caffé o facendo acquisti in attesa che l’auto si ricaricasse.

Un accordo da prolungare

Che la nuova «attrazione turistica» di Melide potesse essere un parcheggio non era scontato, tanto che nel proporre l’idea al Consiglio comunale nel 2017 il Municipio aveva dovuto fare un certo lavoro di persuasione, ottenendo però un’approvazione...