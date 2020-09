«Quando Totò Riina mi urlò addosso»

Dall’emergenza coronavirus con il virologo Roberto Burioni all’emergenza criminalità organizzata con Carla del Ponte e la giornalista italiana Dina Lauricella. A unire i temi della seconda edizione del Festival Endorfine di Lugano «le rivoluzioni e i cataclismi» che hanno dato il titolo ai tre giorni di incontri.

Giornalismo e abusi sessuali

Ad aprire le danze venerdì sera è stato il noto virologo italiano Roberto Burioni, in un incontro moderato da Sergio Savoia. La seconda giornata è stata inaugurata sabato mattina dal giornalista italiano Sigfrido Ranucci. L'autore e conduttore della trasmissione «Report» di Rai 3 ha tenuto una conferenza intitolata «Il giornalismo d’inchiesta» moderata da Marco Bazzi. L'incontro è stato l'occasione per conversare sulla gestione della pandemia a livello globale, sull’attualità internazionale, ma anche sullo stato di salute del giornalismo, in particolare quello d'inchiesta. Ranucci si è poi concentrato sulla pandemia in corso e sul ruolo politico del vaccino per il coronavirus. «Chi per primo riuscirà a trovare un antidoto - ha detto - sarà determinante per la geopolitica del mondo di domani». A proposito, la squadra della trasmissione giornalistica - ha spiegato - sta seguendo «una pista interessante che porta a Lugano»: la proprietà intellettuale di un vaccino che potrebbe essere il primo sarebbe proprio in riva al Ceresio.

Nel pomeriggio di sabato è poi andato in scena un incontro con i criminologi Paolo Giuliano e Francesca Garbarino, moderato dalla direttrice di Endorfine Roberta Nicolò. I due hanno illustrato il loro modello di lavoro per il trattamento dei colpevoli di reati sessuali, un programma che da 15 anni viene proposto al carcere italiano di Bollate e che ha attirato l’interesse di molti paesi europei. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione IO NO!, è stata l’occasione per riflettere sulle possibilità di trattamento e di reinserimento sociale dei colpevoli di reati sessuali.

Mafie di ieri e mafie di oggi

La manifestazione si è chiusa ieri con un incontro moderato dal vicedirettore di TeleTicino Sacha Dalcol con Carla Del Ponte e la giornalista italiana Dina Lauricella che hanno dialogato sulla vecchia e sulla nuova stagione del potere mafioso.

L’ex procuratrice ticinese ha raccontato numerosi aneddoti relativi al suo ruolo nelle prime grandi inchieste di mafia in Italia. Ruolo in cui è trovata un po’ per caso: «Giovanni Falcone arrivò a Lugano per delle rogatorie. Il procuratore capo mi disse: "Carla, occupatene tu che sei l’ultima arrivata". Per me è stata una fortuna enorme». Se in Italia si arrestava, in Svizzera Del Ponte si occupava di bloccare i soldi e le proprietà dei mafiosi: «Soldi che poi non potevano tornare agli italiani perché non c’era ancora il reato di riciclaggio. Una volta trovammo sette milioni di franchi in un campo poco fuori Lugano su segnalazione di un pentito: finirino nelle casse del Cantone». Dalla memoria spunta anche l’interrogatorio a Palermo a Totò Riina. «Mi urlò addosso. Fu l’unico a farlo, insieme a Slobodan Milosevic. Alla fine si calmò e si scusò, e mi dissero che era un messaggio mafioso. Ero lì perché aveva 150 milioni in Ticino, e glieli bloccai».

Più incentrata sul presente Lauricella, che si è specializzata nel raccontare storie delle donne che cercano di lasciare la ‘ndrangheta: «Se a una ‘ndrina togli moglie e figli l’hai distrutta. Le donne di ‘ndrangheta sono vittime e carnefici: non contano nulla se non come moneta di scambio per i matrimoni, e se si ribellano rischiano di essere uccise dai loro padri; ma al contempo sono loro che trasferiscono ai figli i valori della vendetta». La giornalista palermitana, che ha dedicato al tema il libro «Il codice del disonore» ha sottolineato che è proprio grazie alle donne che si sta cominciando a capire come funzionino le cosche: «Sono le nuove Tommaso Buscetta».

