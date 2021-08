Chi frequenta il Ceresio con una certa costanza, vuoi per ammirarne la bellezza, vuoi per pescare, o anche solo per decidere di passarvi il proprio tempo libero, il sogno di possedere una barca l’ha sicuramente fatto. Anche solo un piccolo natante - non per forza un motoscafo -, magari utilizzato per uscire a prendere qualche pesce. Oppure, perché no, per godersi le ore estive facendo un bagno nel mezzo del lago. Due esempi che, però, alle nostre latitudini si presentano sovente. La storia, d’altronde, insegna che tra il Ceresio e i villaggi che lo circondano, vi è sempre stata simbiosi: vuoi per la sopravvivenza, per gli affari, in tempi più recenti per lo svago dei cittadini o per il turismo. Abbiamo quindi deciso di immedesimarci in chi volesse acquistare una barca per godersi il lago.