Cinquantotto volontari impegnati, seicento famiglie beneficiarie, fino a duecento spese consegnate in un solo giorno. Sono numeri da capogiro quelli raggiunti dall’iniziativa di Un cuore a tre ruote - l’associazione nata nel 2019 dall’esperienza dell’Ape del cuore dell’oratorio di Lugano e poi esportata a Balerna e Gordola - durante il periodo di lockdown e nei mesi successivi. Dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia, le attività solidali dell’oratorio hanno visto un netto incremento, così come sono aumentate le donazioni in denaro e quelle di beni di prima necessità all’associazione che si occupa di consegnare gratuitamente la spesa alle famiglie in difficoltà.

Da chi ha donato dieci franchi a chi diverse migliaia, in moltissimi hanno voluto fare la loro parte

«Da chi ha donato dieci franchi a chi diverse migliaia, in moltissimi hanno voluto fare la loro parte, - ci spiega il direttore dell’oratorio di Lugano don Emanuele Di Marco che, insieme a don Marco Notari, gestisce l’associazione - e in circa sei mesi abbiamo raccolto oltre 73.000 franchi». Contemporaneamente, i quattro veicoli Ape Piaggio - due a Lugano, uno a Balerna e uno a Gordola - hanno continuato a raccogliere generi alimentari e di prima necessità nelle piazze e a ridistribuirli alle famiglie, per un valore totale di circa 24.000 franchi. Di queste cifre colpisce in particolare il numero di famiglie aiutate, che si trovano in maggioranza nel Luganese. «Sono tante, - sottolinea don Emanuele - la crisi legata al coronavirus ha messo in difficoltà soprattutto quei lavoratori che si sono trovati confrontati con una forte diminuzione dell’impiego o con una perdita del lavoro, ad esempio gli impiegati nel settore del turismo e dei trasporti. Questo ha provocato una pressione sulle scelte familiari, e non parlo di chi non ha potuto andare in vacanza ma di chi ha dovuto rivedere la gestione dell’economia domestica a discapito della varietà e qualità dei prodotti alimentari. Per questo, nelle consegne, ci siamo impegnati per adeguare l’offerta dei prodotti e aggiungere buoni spesa».

Diverse aziende hanno collaborato all’iniziativa, offrendo prodotti freschi e a breve scadenza. Sono state ad esempio donate 7.900 uova di Pellidigallina, che i volontari - una sessantina tra ragazzi e adulti - inserivano periodicamente nelle buste della spesa. «Anche se - spiega sorridendo don Emanuele - non tutte le uova sono arrivate a destinazione intere: ventotto hanno avuto la peggio durante una partenza in salita dell’Ape a Sonvico».

Un’attenzione particolare è poi stata dedicata ai bambini, che nel corso dell’estate hanno potuto rientrare alla normalità grazie a colonie residenziali e diurne. È in quest’ambito che l’oratorio ha organizzato una speciale iniziativa volta a sensibilizzare i più piccoli sull’importanza di non abbassare la guardia. È stata distribuita a oltre 1.200 bambini e ragazzi delle colonie una merenda a km 0 accompagnata da fumetti raffiguranti quindici personaggi chiave dell’emergenza legata alla pandemia in Ticino e non solo, - da Matteo Cocchi a Giorgio Merlani, passando da Christian Garzoni e anche da papa Francesco - che con le loro parole hanno sostenuto e messo in guardia la popolazione. Con queste figurine, accompagnate da slogan pronunciati dai personaggi, è stato poi realizzato un gioco «memory» che si può acquistare sul sito www.uncuoreatreruote.ch al costo di 24 franchi per sostenere le attività dell’associazione.

In un periodo di incertezza come questo si rischia di toccare anche l’equilibrio casalingo, non solo quello economico

Dietro la soddisfazione per il risultato raggiunto e i quasi cinquemila chilometri percorsi «a tre ruote» dai quattro veicoli dell’associazione, don Di Marco non nasconde la preoccupazione per il futuro prossimo. «Credo che ora sia importante non dimenticare cosa abbiamo passato solo pochi mesi fa e tenere alta la guardia, anche in campo solidale», dice. «La mia paura? Che si crei un divario sociale ancora più grande per chi è rimasto indietro e fatica anche nella gestione dell’economia domestica: ci sono scelte familiari che possono pesare sui bambini. In un periodo di incertezza come questo si rischia di toccare anche l’equilibrio casalingo, non solo quello economico». Chi volesse dare una mano trova tutte le informazioni sul sito dell’associazione e su quello dell’oratorio (www.oratoriolugano.ch), dove si trovano anche i dettagli della ripresa delle attività prevista martedì 8 settembre.

